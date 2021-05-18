شكرا لقرائتكم تغطية مستمرة أسبوع ثانٍ من العنف.. وترجيح بتكثيف الضربات على غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مع تجدد القصف اليوم الثلاثاء على قطاع غزة، رجحت مصادر عسكرية، بحسب ما نقل مراسل العربية/الحدث اليوم الثلاثاء، تكثيف الضربات خلال الساعات الـ24 المقبلة.

فيما دعت السلطات الإسرائيلية سكان المستوطنات الحدودية مع غزة إلى البقاء داخل المنازل وبالقرب من الملاجئ والمناطق المحصنة، تحسبا لإطلاق مكثف لقذائف الهاون والصواريخ.

بدوره، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الطائرات الحربية أغارت خلال ساعات الليلة الماضية على "القلب السياسي والعسكري لحماس الذي يقع في حي الرمال غرب مدينة غزة".

استهداف منازل لقادة حماس

كما أضاف أن الطائرات واصلت استهداف شبكة الأنفاق تحت الأرض، وشنت سلسلة غارات على الأنفاق في شمال القطاع، طالت 65 هدفًا. وتابع "تم استهداف 5 منازل لقادة في حماس في أنحاء غزة، كانت تستخدم كبنى لإدارة القتال"، من ضمنها منزل قائد كتيبة غرب جباليا وقادة سرايا في جباليا والزيتون، بالإضافة إلى منزل مسؤول كبير في القوة البحرية لحماس.

إسقاط مسيرة فوق غور الأردن

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أسقطت طائرة مسيرة اقتربت من حدود إسرائيل مع الأردن الثلاثاء، دون تحديد الجهة التي انطلقت منها.

وأسقطت الدرون، بحسب ما نقل مراسل العربية فوق بيسان، شمالي غور الأردن، فيما يعتقد أنها قدمت من سوريا

بالتزامن، طال قصف بقذائف وصواريخ من غزة، منطقة نتيفوت في إسرائيل.

90 صاروخا

ومنذ منذ الساعة 19:00 مساء أمس، أطلق نحو 90 صاروخًا نحو الأراضي الإسرائيلية، سقط نحو 20 منها داخل القطاع بينما تصدت واعترضت القبة الحديدية على العشرات منها وفق سياسة الاعتراض، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

في حين شن الطيران والزوارق الحربية الإسرائيلية أكثر من 60 غارة منذ مساء أمس على مناطق متفرقة في القطاع، جميعها طالت مقار حكومية تابعة لحماس، ومنازل فارغة مخلاة لقادة من الحركة، ومواقع للفصائل، بالإضافة إلى أراضٍ زراعية خالية وشوارع ومرافق عامة.

212 قتيلا

يذكر أن العنف المتصاعد منذ يوم الاثنين الماضي، أدى بحسب ما أكده مسؤولون طبيون من المدينة الفلسطينية، لرويترز، إلى مقتل 212 فلسطينيا، بينهم 61 طفلا و36 امرأة. فيما قُتل عشرة في إسرائيل منهم طفلان.

من غزة (أسوشييتد برس

وكانت الهجمات الإسرائيلية على غزة انطلقت منذ الاثنين الماضي، بعد أن أطلقت حماس صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل، على خلفية قضية حي الشيخ جراح بالقدس، وإصرار إسرائيل على طرد فلسطينيين من بيوتهم لصالح مستوطنين.

كما وقعت اشتباكات عدة بين فلسطينيي الداخل (أو ما يعرف بعرب 48) ويهود في بلدات عدة مختلطة يقطنها مزيج من اليهود وفلسطينيي الداخل، الذين يشكلون 21 بالمئة من السكان.