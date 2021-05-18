شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تتخطى 25 مليون إصابة ونهاية التراجع في فرنسا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

ما زال العالم يعاني من وباء "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وحصد أرواح أكثر من 3 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 164 مليونا و279 ألفا و345 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و404 آلاف و457 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 143 مليونا و4 آلاف و248 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

تجاوز العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا في الهند 25 مليون حالة، الثلاثاء، بعد رصد 263533 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ عدد الوفيات اليومية بـ"كوفيد-19" مستوى قياسيا عند 4329 حالة.

وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، تتجاوز مستوى 25 مليون إصابة.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 25.23 مليون حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 278719.

هدأ الضغط على المستشفيات الفرنسية التي تستقبل مرضى "كوفيد-19" لكن التراجع في أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس المستمر منذ أسبوعين وصل إلى نهايته.

وسجلت وزارة الصحة 3350 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الإثنين، بزيادة 1.74 بالمئة مقارنة بيوم الإثنين الماضي.

وقالت السلطات الصحية إن 4186 فردا يرقدون في وحدات الرعاية الفائقة، حتى الإثنين، بتراجع 69 حالة، مسجلة انخفاضا لليوم الرابع عشر على التوالي.

وسجلت فرنسا 196 وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 108 آلاف تقريبا.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن الصين سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الإثنين، مقارنة مع 25 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن أربعا من الحالات الجديدة محلية، أما باقي الحالات واردة من الخارج.

وقالت الهيئة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 20 ارتفاعا من 17 إصابة في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 90894 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

سجلت وزارة الصحة المصرية 1188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة، وذلك مقابل 1201 إصابة و58 وفاة في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 246909 من ضمنهم 182024 حالة تم شفاؤها، و14388 حالة وفاة".

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 29916 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و786 حالة وفاة بسبب "كوفيد-19"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت بيانات الوزارة تسجيل البرازيل نحو 15.66 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 43653.