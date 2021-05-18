فيروس كورونا يغلق المدارس في تايوان

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

قالت حكومة تايوان، الثلاثاء، إنها ستغلق جميع المدارس حتى 28 مايو/أيار الجاري وسط زيادة مطردة في حالات الإصابة المحلية بمرض "كوفيد-19".



وذكرت وزارة التعليم أنه سيتم الانتقال إلى التعليم عبر الإنترنت بدءا من الأربعاء.

وأعلنت السلطات الصحية تسجيل 240 إصابة محلية جديدة بالمرض.

كانت تايوان قد رفعت مستوى التأهب للتصدي لفيروس كورونا قبل يومين في العاصمة تايبيه ومحيطها وفرضت قيودا لمدة أسبوعين ستؤدي إلى إغلاق أماكن كثيرة والحد من التجمعات.