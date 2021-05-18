رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يؤكد حرصه على أفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الثلاثاء، حرصه على أفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لاستيضاح حيثيات التصريحات التي أدلي بها مؤخرا.

ودعا دياب إلى تجاوز وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، مؤكدا أن الدول الشقيقة لن تتخلى عن بلاده.

وتبرأت الرئاسة اللبنانية، الثلاثاء، من تصريحات وزير الخارجية "المسيئة" مشددة على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة.

الرئاسة اللبنانية، أكدت في بيان، نشر على حسابها بتويتر "حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة".

واعتبرت ما صدر عن وزير الخارجية شربل وهبة لمحطة "الحرة" مساء أمس الإثنين من مواقف يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس موقف الدولة والرئيس عون.

ثارت تصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، حول بعض الدول العربية، موجة غضب داخل وخارج لبنان.

وقال وهبة في مقابلة تلفزيونية مع قناة الحرة الأمريكية، إن "بعض دول أهل المحبة والصداقة والأخوة، جلبت لنا (داعش) في سهل نينوى والأنبار وتدمر".

وجاء الرد من رئيس الوزراء اللبناني المكلّف سعد الحريري، الذي قال إن تلك التصريحات تخرب العلاقات اللبنانية العربية.

وقال الحريري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: "كلام وهبة لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت بعواقب وخيمة على لبنان".

وأكد أنه "إذا كان هذا الكلام يمثل محوراً معيناً في السلطة اعتاد على تقديم شهادات حسن سلوك لجهات داخلية وخارجية، وأنه بالتأكيد لا يعني معظم اللبنانيين الذين يتطلعون لتصحيح العلاقات مع الأشقاء في الخليج العربي ويرفضون الإفراط المشين في الإساءة لقواعد الأخوة والمصالح المشتركة".