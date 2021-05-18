العراق يعتقل "مسؤول تجهيز أوكار داعش" بنينوى

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

اعتقلت سلطات الأمن العراقية مسؤول تجهيز أوكار تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى.



وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن تحديد مكان المسؤول الداعشي تم بعد عملية نوعية خاصة نفذت بناءً على معلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع.

وأوضح البيان أن المسؤول عن تجهيز أوكار اداعش عُثر عليه في جزيرة الحضر على الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات غرب نينوى وصلاح الدين.

والإرهابي المعتقل مسؤول عن تقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش، من مواد غذائية وطبية ومعدات.

ويأتي اعتقال القيادي الداعشي بعد يوم من مقتل 8 عناصر من التنظيم في غارة بمحافظة نينوى.، وتوعد الجيش العراقي لفلول التنظيم الإرهابي بـ"جحيم قادم".

وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أمس الإثنين أن مقاتلات "أف – 16" شاركت في الغارة التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في نينوى.

وذكر اللواء يحيى رسول، في بيان أن قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب شرعت بعملية نوعية في منطقة حمام العليل جنوب شرقي مدينة الموصل، مشيرا إلى أن رجال مكافحة الإرهاب أحكموا الطوق على مداخل ومخارج الأوكار التي يختبئ بها عناصر داعش باستخدام حلقة نارية من الأسلحة.

وأضاف: "بدأت طائرات إف 16 بإشراف قيادة العمليات المشتركة بقصف دقيق لمواقع العصابات الإرهابية المُرسلة عبر إحداثيات جهاز مُكافحة الإرهاب".

ولفت إلى أن "العملية أسفرت عن العثور على أعتدة وأسلحة وأحزمة وعبوات ناسفة وعدد كبير من أجهزة الاتصالات داخل هذه الأوكار الإرهابية والتي دُمر الكثير منها نتيجة تساقط الصخور الثقيلة جراء قصف الطائرات".

وشدد رسول على أن "العملية التي نفذها جهاز مُكافحة الإرهاب مؤخرا، هي جُزء بسيط من الجحيم القادم لهذه العصابات الإرهابية".

وتتصاعد حدة هجمات داعش منذ مطلع العام الماضي، في استهداف المدن والقطعات الأمنية تتركز اغلبها في المناطق الغربية والشمالية التي كان التنظيم سيطر عليها في احداث يونيو/حزيران 2014.

وتطارد القوات الأمنية عناصر التنظيم بغطاء جوي من قبل التحالف الدولي عبر سلسلة من العمليات العسكرية التي اسفرت عن اعتقال ومقتل العشرات من داعش بينهم قيادات من الصف الأول.