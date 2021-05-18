إيران تفشل في تطوير حقل غاز مشترك مع السعودية

المناطق - سبوتنك

أعلنت شركة النفط الوطنية الإيرانية، أمس الاثنين، أن المفاوضات مع الهند لتطوير حقل “فرزاد ب” للغاز، المشترك مع السعودية، فشلت.

وقال نائب مدير التطوير والهندسة في شركة النفط الوطنية الإيرانية، رضا دهقان، لوسائل إعلام محلية، “استغرقت المفاوضات مع الجانب الهندي لتطوير حقل فرزاد أكثر من عقد؛ واستغلت إيران جميع الإمكانات المتاحة لإتمام هذه المفاوضات ولكنها فشلت رغم تقديم الجانب الإيراني مرونة كبيرة مع الجانب الهندي.

ويقع حقل “فرزاد ب”، في الشريط الحدودي البحري بين إيران والسعودية، وعلى مسافة نحو 20 كيلومترا من جزيرة ” فارسي” الإيرانية.

وبحسب إحصائيات رسمية، تقدر احتياطات الحقل بنحو 23 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ومكثفات الغاز بنحو 5 آلاف برميل، مقابل كل مليار قدم مكعبة من الغاز.