شكرا لقرائتكم خبر عن كمبوديا تضبط شحنة مخدرات صينية كانت في طريقها إلى فيتنام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تم توجيه اتهام بحق صينيين اثنين بعد مصادرة كمية كبيرة من المخدرات كانت بحوزتهما في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، حيث تم ضبط 70 كيلوجراما من المخدرات كانت في طريقها إلى فيتنام.

ويواجه الرجلان تهم حيازة المخدرات والاتجار بها، وفقا لتقرير صدر اليوم الثلاثاء لصحيفة الخمير تايمز، والذي أشار إلى أن الجرائم قد تؤدي إلى عقوبة السجن مدى الحياة.

وتم القبض على الاثنين الأسبوع الماضي عندما داهمت الشرطة منزلا في بنوم بنه. وخلال العملية، صادر رجال الشرطة 52768 قرصا من مخدرات "إم.دي.إم.إيه"، و49 كيلوجراما من الهيروين و12 كيلوجراما من الميثامفيتامين.