شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار «تاوكتاي» يتراجع بعد اجتياح الهند المنكوبة بالوباء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلف إعصار "شديد للغاية" سلسلة من أوجه الدمار في ولاية جوجارات الهندية، وألحق أضرارا بالمباني وأسقط الأشجار وخطوط الكهرباء، كما أجبر أعدادا ضخمة من الناس إلى الفرار إلى ملاجئ آمنة.

وانطلق إعصار تاوكتاي على طول الساحل الغربي للهند حتى أمس الاثنين، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا، واقترب بشدة من مومباي، المركز المالي للبلاد، دون أن يجتاحها.

واجتاح الإعصار ولاية جوجارات ليل الاثنين، تصاحبه رياح بلغت سرعتها 170 كيلومترا في الساعة، وزوابع تصل سرعة الرياح فيها إلى 190 كيلومترا في الساعة، وعواصف وأمطار غزيرة.

وخفضت وزارة الأرصاد الهندية تصنيف الإعصار اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن تضعف قوته إلى "منخفض" أثناء توغله في الداخل.