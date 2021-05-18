انت الان تتابع خبر صحيفة اسبانية: نادي ريال مدريد سيتخلص من 10 لاعبين من نجوم الفريق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت الصحيفة أن غاريث بيل، النجم الويلزي المعار إلى نادي توتنهام الإنكليزي، سيكون على رأس قائمة المغادرين قبل عام من نهاية عقده مع النادي الملكي.

وكان غاريث قد غادر مدريد في بداية الموسم الحالي، متجها إلى لندن ليلعب مع "السبيرز" لمدة عام على سبيل الإعارة، ولكن يبدو أن النادي الإنكليزي لا يفكر في تمديد فترة الإعارة أو شراء اللاعب بشكل نهائي، مما سيضع ضغوطات مالية على ريال مدريد حال عودته بسبب راتبه الضخم ولعدم تقديمه مستويات جيدة في المواسم الأخيرة.

ومن بين المرشحين للمغادرة كذلك قائد الفريق وصخرة دفاعه، سيرخيو راموس، الذي ينتهي عقد بعد شهرين دون أن يتوصل إلى تجديده حتى الآن، وهناك تقارير شبه مؤكدة تشير إلى رغبة نادي باريس سان جيرمان بالحصول على خدماته.

أما اللاعبين الثمانية الذين سيسعى بيريز للتخلص منهم بحسب صحيفة أس، فهم المهاجم ماريانو دياز، ولاعب خط الوسط إيسكو، والظهير الأيسر، النجم البرازيلي مارسيلو، والنجم البلجكيي إيدن هازارد الذي لم يكن على مستوى الآمال بتعويض رحيل نجم الفريق السابق، البرتغالي كريسيتانو رونالدو.

ومن المغادرين كذلك، المدافع الفرنسي، رافائيل فاران، والذي أعرب عن رغبته في خوص تجربة جديدة بعض قضى عدة أعوام مع "المرينغي" وحقق فيها عدة ألقاب، أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات.

وقد يرافق فاران كذلك في الرحيل عن مدريد المهاجم داني سيباويس المعار حاليا لنادي أرسنال الإنكيزي، وبورخا مايورال الذي يلعب حاليا مع نادي ر روما الإيطالي على سبيل الإعارة، وربما ينضم إليهما النجم ماركو أسينسيو رغم أنه يقدم أداء جيدا مع "البلانكوس" في الفترة الأخيرة.

من جانب آخر، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إيسكو لن يستمر مع النادي الملكي، في حال بقاء زين الدين زيدان على رأس القيادة الفنية للفريق، أو تولي راؤول غونزاليس المسؤولية بدلًا منه.

وقالت الصحيفة في حال تولى الإيطالي ماسيمليانو أليغري تدريب الفريق، فقد يعيد الأمل لبقاء إيسكو في ريال مدريد، خاصة أنه كان يريد ضمه ليوفنتوس، عندما كان مدربا لـ"السيدة العجوز".