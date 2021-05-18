بعد غيابه لسنوات.. ديشامب يفكر في استدعاء بنزيما الى منتخب فرنسا

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ديدييه ديشامب المدير الفنى لمنتخب فرنسا يُفكر فى استدعاء كريم بنزيما إلى قائمة منتخب فرنسا المشاركة فى بطولة يورو2020 بعد سنوات من الغياب.

وتابعت ليكيب "منذ وقت وحتى الآن، لم يعد موضوع عودة كريم بنزيما إلى المنتخب الفرنسي يبدو من المحرمات بل دخل في تفكير ديدييه ديشامب، إنه يعلم أنه يقدم أفضل موسم له فى مسيرته وأنه بأمكانه تقديم الأضافة للمنتخب الفرنسى".



ونال كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسبانى جائزة أفضل لاعب فرنسى محترف فى الدوريات الأوروبية المختلفة، والممنوحة من اتحاد اللاعبين المحترفين، للعام الثانى على التوالى، بعدما استطاع النجم ذو الأصول الجزائرية الفوز بها الموسم الماضي.

ويغيب بنزيما عن منتخب فرنسا في السنوات الأخيرة، عقب تورطه في قضية ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا في 2015.

يذكر أن النجم الفرنسي يتمتع هذا الموسم بأرقام مميزة رفقة ريال مدريد في مختلف البطولات، حيث أحرز 29 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.



وسيلعب المنتخب الفرنسي ضمن المجموعة السادسة بيورو 2020، إلى جانب منتخبات ألمانيا والبرتغال والمجر.