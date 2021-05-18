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بعد غيابه لسنوات.. ديشامب يفكر في استدعاء بنزيما الى منتخب فرنسا

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-18 | 10:29

بعد غيابه لسنوات.. ديشامب يفكر في استدعاء بنزيما الى منتخب فرنسا

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كشف تقرير صحفي فرنسي، عن مفاجأة ربما تشهدها قائمة المنتخب الفرنسي لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".
ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ديدييه ديشامب المدير الفنى لمنتخب فرنسا يُفكر فى استدعاء كريم بنزيما إلى قائمة منتخب فرنسا المشاركة فى بطولة يورو2020 بعد سنوات من الغياب.

وتابعت ليكيب "منذ وقت وحتى الآن، لم يعد موضوع عودة كريم بنزيما إلى المنتخب الفرنسي يبدو من المحرمات بل دخل في تفكير ديدييه ديشامب، إنه يعلم أنه يقدم أفضل موسم له فى مسيرته وأنه بأمكانه تقديم الأضافة للمنتخب الفرنسى".


ونال كريم بنزيما مهاجم فريق الإسبانى جائزة أفضل لاعب فرنسى محترف فى الدوريات الأوروبية المختلفة، والممنوحة من اتحاد اللاعبين المحترفين، للعام الثانى على التوالى، بعدما استطاع النجم ذو الأصول الجزائرية الفوز بها الموسم الماضي.

ويغيب بنزيما عن منتخب فرنسا في السنوات الأخيرة، عقب تورطه في قضية ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا في 2015.

يذكر أن النجم الفرنسي يتمتع هذا الموسم بأرقام مميزة رفقة ريال مدريد في مختلف البطولات، حيث أحرز 29 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.


وسيلعب المنتخب الفرنسي ضمن المجموعة السادسة بيورو 2020، إلى جانب منتخبات ألمانيا والبرتغال والمجر.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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