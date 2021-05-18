دولة اسيوية تسجل 38 اصابة بالسلالة الهندية المتحورة

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن من بين المرضى، تم فحص 15 كوريًا في المطار، بينما البقية أثبتت الاختبارات أن نتائجهم إيجابية أثناء وضعهم تحت الحجر الصحي في منشآت مخصصة من قبل الدولة.

ونقلت كوريا الجنوبية مواطنيها جواً من الهند 6 مرات عبر رحلات جوية خاصة منذ 4 ايار الجاري، حيث تعاني الدولة الواقعة في جنوب آسيا من انتشار سريع للفيروس، ويُطلب من جميع الركاب الحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند الوصول، بما في ذلك سبعة أيام في منشأة تابعة للدولة، واختبار كوفيد-19 ثلاث مرات خلال تلك الفترة.

