مصادر عسكرية لـ"الخليج 365": العثور على 6 منصات لإطلاق الصواريخ جنوب لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عثرت قوات الجيش اللبناني على 6 منصات لإطلاق الصواريخ في منطقة العرقوب جنوبي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية لبنانية لـ"الخليج 365" إن قوات الجيش نجحت في تعطيل صاروخ سابع.

وبحسب المصادر، فإن المنصات تعود للصواريخ التي أطلقت مساء الإثنين وسقطت في الأراضي اللبنانية، وتحديدا ببلدات (العديسة، ومركبا، ورب ثلاثين).

وأوضحت المصادر العسكرية اللبنانية أن الصواريخ الست التي تم إطلاقها "بدائية الصنع".

ومساء الإثنين، قال الجيش الإسرائيلي إن 6 قذائف أطلقت من لبنان تجاه إسرائيل لكنها سقطت داخل الحدود اللبنانية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته المدفعية ردت بإطلاق النار باتجاه مصدر إطلاق القذائف في لبنان.

بدورها، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أنها رصدت إطلاق صواريخ قرب منطقة راشيا الفخار في جنوب لبنان.

ولفتت عبر حسابها على "تويتر" إلى أن قائد اليونيفيل اتصل على الفور بنظرائه في الجيش اللبناني وقيادة الجيش الإسرائيلي وحث على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لمنع أي تصعيد في الموقف.

وبجانب التحركات الشعبية التي تنظم عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، رفضا لما يدور في الأراضي الفلسطينية سبق إطلاق صواريخ أمس 3 صواريخ يوم الخميس باتجاه إسرائيل لكنها سقطت في البحر المتوسط دون حدوث إصابات أو أضرار.