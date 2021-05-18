الاضراب الشامل يسود الاراضي الفلسطينية رفضا للعدوان الاسرائيلي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - يسود الاضراب الشامل اليوم الثلاثاء كافة الاراضي الفلسطينية بما فيها المحتلة عام 1948 رفضا للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ودعما لمدينة القدس.

وأغلقت جميع المحال التجارية والمدارس والمؤسسات العامة والخاصة في الضفة الغربية والقدس ابوابها بعد ان اصدرت القطاعات الفلسطينية بيانات تؤكد التزامها بالاضراب الشامل.

وذكر موقع (عرب 48) الاخباري ان الاضراب الشامل عم البلدات العربية في الداخل موضحا ان الاطر الشعبية والجماهيرية واللجان والحركات والفعاليات السياسية والوطنية اكدت الالتزام بقرار الاضراب والمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية.

ويأتي هذا الاضراب بدعوة من القوى الوطنية والاسلامية بعد دعوة لجنة المتابعة العليا في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 الى الاضراب الشامل ليعم كل الاراضي الفلسطينية.

وشددت القوى الوطنية على ضرورة مواصلة الهبة الجماهيرية واستدامة الفعاليات الكفاحية في اطار المقاومة الشعبية واهمية المشاركة في اطارها وصولا الى الانتفاضة الشاملة.

وأكدت اهمية الفعاليات اليومية التي تنطلق الى مناطق التماس والاستيطان والحواجز العسكرية في ايام غضب شعبي وجماهيري مستمر.

ودعت الى اعتبار الجمعة القادم يوم فعل كفاحي وجماهيري ضد الاحتلال ومستوطنيه مع التأكيد على الوحدة الوطنية واستمرار المقاومة ضد الاحتلال.

من جهتها قالت اللجنة المركزية لحركة (فتح) في بيان ان الاضراب الشامل جاء للتأكيد على وحدة الشعب في كل أماكن تواجده وانسجاما مع بيان لجنة المتابعة العربية في الداخل الفلسطيني.

ودعت الى تكثيف المواجهة الشعبية مع الاحتلال والمستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم بغطاء كامل من قوات الاحتلال والتوجه الى نقاط الاحتكاك رفضا لعدوان الاحتلال في القدس وقطاع غزة والاراضي المحتلة عام 1948 والضفة الغربية.

وكان مجلس الوزراء أكد في بيان عقب جلسته الاسبوعية يوم امس الاثنين مشاركة موظفي القطاع العام في الاضراب مع استمرار عمل وزارة الصحة والهيئات المحلية والمؤسسات التي تقدم الخدمات بنظام حالة الطوارئ لمواصلة تقديم خدماتها للمواطنين.