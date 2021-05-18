الهند: 4329 وفاة و263533 اصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم الثلاثاء تسجيل 4329 حالة وفاة بالاضافة الى 263533 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية في بيان ان اجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع الى 278719 حالة فيما بلغ اجمالي الاصابات 25228996 اصابة.

وأشارت الوزارة الى ان عدد المتعافين بلغ 21596512 وسط اجتياح الموجة الثانية من انتشار الجائحة البلاد.

وتشهد الهند ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات والإصابات حيث أرهقت الأعداد الكبيرة من المصابين بالفيروس المستشفيات التي تواجه نقصا في امدادات الاكسجين والأدوية الاساسية واللقاحات والأسرة في وحدات العناية المركزة.

ونشرت الحكومة الهندية قواتها الجوية والبحرية لتسريع عملية توفير إمدادات الأكسجين والمستلزمات الطبية الاخرى مثل مولدات الأكسجين وحاويات الأكسجين ومكثفات الاكسجين وأجهزة التنفس الصناعي من داخل البلاد وخارجها.

وبدورها ساهمت العديد من الدول حول العالم ومنها دولة الكويت في توفير المساعدات العاجلة للهند تضامنا معها في مأساتها اثر انتشار سلالة جديدة متحورة من فيروس (كورونا) وإخفاق النظام الصحي في استيعاب الاعداد الكبيرة من المصابين.

وفرضت عدة ولايات هندية منها العاصمة (نيودلهي) و(كارناتاكا) و(تاميل نادو) و(كيرالا) و(ماهاراشترا) و(راجستان) و(البنجاب) و(بيهار) و(أوتار براديش) و(ماديابراديش) و(هاريانا) و(أوديشا) إغلاقات كلية وجزئية وقيودا على حركات الأشخاص لتقليص عدد الوفيات والاصابات.