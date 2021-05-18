دولة الإمارات تدعم الجهود العالمية لوقف أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها مساعي الولايات المتحدة الأمريكية من أجل العمل على تهدئة الأوضاع ووقف أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين.



موضحة أن تحقيق السلام في المنطقة هو السبيل لوصول شعوب المنطقة إلى مستقبل ملؤه الأمل والاستقرار والتنمية والازدهار، وأن «اتفاقيات إبراهيم» تحمل آمالاً لشعوب المنطقة من أجل العيش في سلام واستقرار.

وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل تخفيف حدة التوترات وتعزيز الجهود العالمية المبذولة من أجل وقف أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين والانتقال إلى حلول شاملة ومستدامة.

واستعرض الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والعمل المشترك بين البلدين الصديقين من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.