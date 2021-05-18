شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. أحكام بالسجن النافذ في حق 31 متظاهراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الجزائر-أ.ف.ب

أفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاثنين، بأن 31 متظاهراً أوقفتهم الشرطة، الجمعة، خلال مسيرات الحراك في الجزائر حُكم عليهم بالسجن النافذ. وصرح سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة: «من الواضح أن السلطات قررت وضع حد للحراك السلمي».

ووفقاً له فإن «31 شخصاً حوكموا، 23 في سطيف (شمالي شرق) وثمانية في باب الواد بالجزائر العاصمة، وحُكم عليهم بالسجن لمُدد راوحت بين سنة و18 شهراً».

وأودع السجن 13 متظاهراً آخرين اعتقلوا، الجمعة، في انتظار المحاكمة التي أرجئت إلى موعد لاحق، ليرتفع العدد الإجمالي للمتظاهرين في السجن إلى 44.

وقال الصالحي: «هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا التصعيد في الأحكام القضائية منذ حزيران/ يونيو 2019».

وأفادت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عن اعتقال ألف شخص في جميع أنحاء البلاد بعد احتجاجات يوم الجمعة.

من جهة أخرى، تم تمديد حبس الصحفية كنزة خاطو التي أوقفت أيضا، الجمعة، لمدة 24 ساعة أخرى، وفقاً لمحاميها. وستمثل الصحفية في إذاعة «راديو إم»، الثلاثاء، أمام نيابة محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، حسبما أفادت الإذاعة التي تبث عبر الإنترنت على موقعها الإلكتروني.

وأوقفت خاطو، الجمعة، في وسط العاصمة مع عشرة صحفيين ومصورين، بينما كانوا يستعدون لتغطية مسيرة الحراك الأسبوعية. وما زالت أسباب احتجازها لدى الشرطة غير معروفة. ودعت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك السلطات في بيان إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط» عن خاطو و«السماح للصحفيين بأداء وظائفهم دون خوف من سجنهم».