البحرية التونسية تنقذ أكثر من 100 مهاجر انطلقوا من ليبيا

تونس-أ.ف.ب

أنقذت البحرية التونسية، الاثنين، أكثر من 100 مهاجر حاولوا الوصول إلى إيطاليا بشكل غير شرعي انطلاقاً من ليبيا، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع التونسية، مشيرة إلى أنهم واجهوا صعوبات قبالة جزيرة جربة.

وقالت الوزارة في بيان، إن البحرية رصدت زورقاً «على وشك الغرق» على بعد 40 كيلومتراً قبالة سواحل جنوب تونس. وكان على متن الزورق 46 راكباً بنغلاديشياً، و29 سودانياً، و22 إريترياً، و11 مصرياً، تراوح أعمارهم بين 15 و38 عاماً. ونُقل الركاب الذين قالوا إنهم غادروا ميناء زوارة الليبي، مساء الأحد، إلى ميناء جرجيس في جنوب تونس.

وتقدّم تونس بانتظام مساعدة لمهاجرين يغادرون ليبيا المجاورة وتتقطع بهم السبل في البحر المتوسط الذي بات أحد أكثر طرق الهجرة حصداً للأرواح وفقاً للأمم المتحدة. وكان عثِر على قارب غادر زوارة الخميس، وعلى متنه ناجيتان نيجيريتان قالتا إن 17 آخرين من الركاب ربما يكونون غرقوا، حسب المنظمة الدولية للهجرة.