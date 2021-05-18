شكرا لقرائتكم خبر عن عقب قصف إسرائيلي على لبنان.. «اليونيفيل»: الوضع في الجنوب هادئ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لبنان-رويترز

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» في ساعة متأخرة من، مساء يوم الاثنين، إنها تنسق مع القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز السيطرة الأمنية بعدما رصدت إطلاق صواريخ من منطقة راشيا الفخار شمالي كفر شوبا في جنوبي لبنان. وأضافت اليونيفيل على «تويتر»: «ردت القوات الإسرائيلية بنيران المدفعية على المكان الذي انطلقت منه الصواريخ».

وذكرت المهمة أن قائدها ستيفانو ديل كول اتصل على الفور بنظرائه في الجيش اللبناني وقادة الجيش الإسرائيلي «وحث على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لمنع أي تصعيد في الموقف». وأضافت اليونيفيل «أوقفت القوات الإسرائيلية الآن إطلاق النار».

وذكرت «اليونيفيل» أنها تدعم الجيش اللبناني في عملية البحث في المنطقة، وكثفت الدوريات «لمنع وقوع أي حوادث أخرى تعرض سلامة السكان المحليين وأمن جنوب لبنان للخطر». وقالت: «لا يزال قائد اليونيفيل على اتصال بالأطراف لضمان الاستقرار في المنطقة وتهدئة التوتر». وأضافت «الوضع هادئ الآن في المنطقة».