شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تغلق المدارس لمواجهة تفشي «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تايبه-رويترز

قالت حكومة تايوان، الثلاثاء، إنها ستغلق جميع المدارس حتى 28 مايو/أيار الجاري وسط زيادة مطردة في حالات الإصابة المحلية بمرض «كوفيد-19».

وذكرت وزارة التعليم أنه سيتم الانتقال إلى التعليم عبر الإنترنت بدءا من الأربعاء. وأعلنت السلطات الصحية الثلاثاء، تسجيل 240 إصابة محلية جديدة بالمرض. وكانت تايوان قد رفعت مستوى التأهب للتصدي لفيروس «كورونا» قبل يومين في العاصمة تايبه ومحيطها وفرضت قيوداً لمدة أسبوعين ستؤدي إلى إغلاق أماكن كثيرة والحد من التجمعات.