شكرا لقرائتكم خبر عن سباحة أو سيراً.. وصول نحو 5 آلاف مهاجر إلى جيب سبتة الإسباني في يوم واحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد-أ.ف.ب

تمكّن ما لا يقلّ عن خمسة آلاف مهاجر بينهم ألف قاصر، الاثنين، من الوصول إلى جيب سبتة الإسباني انطلاقاً من المغرب المجاور سواء سباحة أو سيراً، وفق ما أفادت السلطات الإسبانية التي لفتت إلى «عدد قياسي» في يوم واحد.

ومنذ ساعات الصباح الأولى وحتى وقت متأخر ليل الثلاثاء، سُجّل وصول عدد متنامٍ من المهاجرين إلى الجيب الواقع شمال غرب المغرب بعدما غادروا الشواطىء المغربية التي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات جنوب سبتة، بحسب ما قال متحدث باسم شرطة سبتة، مؤكّداً أنّ هذا العدد غير مسبوق.

وفي وقت سابق الاثنين، تحدّث المصدر نفسه عن وصول ألف مهاجر بينهم 300 قاصر في عدد وصفه أيضاً بأنه غير مسبوق.

وكان بين هؤلاء المهاجرين، شباب وكذلك أطفال ونساء جاؤوا عن طريق البحر باستخدام عوامات مطاطية أو قوارب مطاطية في بعض الأحيان. ووصل آخرون سيراً.

وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان مساء الاثنين، «التعزيز الفوري لطاقم الحرس المدني والشرطة الوطنية في المنطقة بـ200 عنصر إضافي». وقال محمد بن عيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، ومقره في الفنيدق على بعد بضعة كيلومترات من سبتة، إنّ هذه الموجة الجديدة من الهجرة تتعلق بشكل رئيسي: «بالقصّر، ولكن أيضاً بالعائلات، وجميعهم مغاربة».

وفي نهاية نيسان/أبريل، حاول حوالي مئة مهاجر العبور سباحة إلى سبتة من المغرب في عطلة نهاية الأسبوع، ضمن مجموعات تضم من 20 إلى 30 شخصاً، ثم أعيد معظمهم إلى المغرب. ويأتي عبور المهاجرين من المغرب إلى سبتة في سياق توتر دبلوماسي بين مدريد والرباط.