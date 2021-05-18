إسرائيل: قصف غزة يمكن أن يستمر لأشهر

الشارقة - اميمة ياسر - شكك مسؤول إسرائيلي كبير في إمكانية وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد أكثر من أسبوع من الصراع العنيف الذي خلف عشرات القتلى.

وقال المسؤول في حديث لوكالة "رويترز"، ردا على سؤال عما إذا كان يجري العمل على التهدئة: "لا يوجد شيء من هذا القبيل الآن. لا توجد مفاوضات. لا يوجد اقتراح. لا يوجد شيء على الطاولة".

وأضاف المسؤول إن مصر كانت على الأرجح الوسيط الأكثر فاعلية بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة، مشيرا إلى أنه "يبدو أنهم أكثر تواصلا".

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى احتمال استمرار الصراع لمدة أطول، قائلا: "ليس لدينا أي فكرة عن الوقت الذي نحتاجه، لأن إطلاق الصواريخ لا يتوقف. لا يمكننا التوقف عندما تستمر الهجمات على هذا المنوال".

وأكد أن "إسرائيل مستعدة لمواصلة القتال. بنك الأهداف لا ينتهي. يمكن أن يستمر هذا لأشهر".

يذكر أن التصعيد في قطاع غزة يستمر منذ يوم الاثنين 10 مايو. وحتى الآن فشلت جهود الوساطة التي بذلتها الولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة لوقف الضربات الجوية الإسرائيلية وصواريخ الفلسطينيين في غزة.