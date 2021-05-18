أول تعليق من رئاسة لبنان على تصريحات شربل وهبة: علاقتنا مع الخليج عميقة

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ):

أكّدت الرئاسة اللبنانية، الثلاثاء، عمق العلاقات بين لبنان ودول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، مشيرةً إلى أن ما صدر عن وزير الخارجية شربل وهبة يعبر عن رأيه الشخصي.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، الثلاثاء، إنها "تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وحرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة".

واعتبرت الرئاسة "أن ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة ليل أمس يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية ورئيسها العماد ميشال عون الحريص على رفض ما يسيء إلى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصاً".

وأشارت إلى أن ما جاء في حديث وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه إلى قناة "الحرة" أثار "ردود فعل هدفت للإساءة إلى العلاقات الأخوية القائمة بين لبنان ودول الخليج الشقيقة".

وأضافت: "بدا ذلك واضحاً من خلال ما صدر من مواقف سياسية، إضافة إلى الحملة الإعلامية المبرمجة التي رافقتها على رغم التوضيح الذي صدر عن الوزير المعني بأنه لم يسم دول الخليج في معرض كلامه".

كان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة أكد في وقت سابق الثاثاء الحرص على "أفضل العلاقات مع جميع الدول الشقيقة والصديقة للبنان".

وقال الوزير وهبة في بيان: "فوجئت بتفسيرات وتأويلات غير صحيحة لكلامي في مقابلة تلفزيونية مع قناة الحرّة، فما قلته لم يتناول الأشقاء في دول الخليج العربي، ولم أتطرق إلى تسمية أي دولة".

وأضاف: "نجدّد تأكيدنا الحرص على أفضل العلاقات مع جميع الدول الشقيقة والصديقة للبنان، وأدعو المصطادين في المياه الراكدة إلى التوقف عن الاستثمار في الفتنة بين لبنان وأشقائه وأصدقائه".

وتابع: "فوجئت أكثر ببعض البيانات التي صدرت في لبنان والتي تحوّر كلامي وتدفع لتوتير العلاقات مع الأشقاء في المملكة ودول الخليج، تحقيقاً لمصالح شخصية على حساب مصلحة لبنان".

وكان الوزير وهبة قال في تصريح تلفزيوني أمس إن دولا، لم يسمّها، "أنشأت تنظيم داعش وموّلته".

وأجاب وهبة في سياق ردّه على سؤال عن سلاح حزب الله أن "الأخير دافع عن سيادة لبنان وحرّر الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي، وفي المرحلة الثانية أتت دول المحبة والصداقة والأخوّة بتنظيم الدولة الإسلامية وزرعته في سهل نينوى والأنبار وتدمر بتمويل منهم".

وأعلن الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة، سعد الحريري، في بيان صحفي، إن "الكلام الذي أطلقه وزير الخارجية على قناة الحرة، كلام لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت بأوخم العواقب على لبنان ومصالح أبنائه في البلدان العربية".