الجيش الإسرائيلي: قصفنا 65 هدفاً الليلة الماضية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن 62 مقاتلة قصفت خلال الليلة الماضية، 65 هدفا في قطاع غزة، مستخدمة 110 قنابل دقيقة.

وقال الجيش في بيان عبر “تويتر”، إنه استهدف مقرات لحركة “حماس”، وبنى تحتية عسكرية، ومنصات لإطلاق الصواريخ.

كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أن الفصائل الفلسطينية أطلقت 90 صاروخا الليلة الماضية باتجاه مدن إسرائيلية، مشيرا إلى أن القبة الحديدية اعترضت العشرات منها، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.