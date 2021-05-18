حاملة أطنانا من المساعدات.. انطلاق ثالث الطائرات المغربية إلى فلسطين

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

ما زالت الطائرات العسكرية المغربية، تمضي ذهاباً وإياباً، حاملة أطنانا من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.



وانطلقت مساء الإثنين، من القاعدة الجوية بمدينة القنيطرة، ضواحي العاصمة المغربية الرباط، ثالث الطائرات العسكرية المحملة بالمساعدات للشعب الفلسطيني.

وبحسب معطيات وفقا للعين فإن هذه الطائرة ستحط الرحال بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث ستضع حمولتها التي ستتجه نحو قطاع غزة.

وتعد هذه الطائرة هي الثالثة، التي تحمل مساعدات غذائية وطبية إلى الفلسطينيين، تنفيذا لتعليمات مباشرة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وفي بيان سابق، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، أن هذه المساعدات الغذائية التي تبلغ 40 طنا، تتشكل من مواد غذائية رئيسية وطبية.

ووفق البيان، تندرج هذه المساعدات "ضمن الدعم المتواصل للمملكة المغربية للقضية الفلسطينية العادلة، وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق، اعتبرت المملكة المغربية أن اقتحام المسجد الأقصى وترويع المصلين مرفوض، ومن شأنه زيادة حدة التوتر والاحتقان، داعية إلى تغليب الحوار واحترام الحقوق.

وشدد المغرب على أن الإجراءات الأحادية الجانب ليست هي الحل، مؤكدا "ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس وحماية الطابع الإسلامي للمدينة وحرمة المسجد الأقصى المبارك".

ويأتي هذا بالتزامن مع دخول عملية "حارس الأسوار" الإسرائيلية، يومها التاسع على وقع استمرار دوي صافرات الإنذار وإطلاق الصواريخ من غزة وقصف القطاع.