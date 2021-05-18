شكرا لقرائتكم خبر عن 2566 إصابة جديدة بكورونا في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت باكستان اليوم الثلاثاء 2566 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات في البلاد جراء الوباء 882 ألفا و928 حالة .

وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 19 ألفا و752 حالة بعد تسجيل 135حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

كما تعافى 2989مريضا من الفيروس القاتل في يوم واحد، مما يرفع إجمالي حصيلة المتعافين إلى 795ألفا و511 .