الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني بمزاعم تنفيذ عملية طعن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت قوة إسرائيلية النار، الثلاثاء، على فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "وردت أنباء على محاولة تنفيذ هجوم في منطقة الخليل".

وأضاف: "لم تقع إصابات وتم تحييد المهاجم على الفور" دون أي معلومات إضافية عن الحادث.



ويعد ذلك الحادث الثاني من نوعه خلال 4 أيام، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطيني، الجمعة، بالضفة الغربية ما أدى لمقتله وفق وزارة الصحة الفلسطينية.



وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان إن الفلسطيني حاول تنفيذ العملية قرب مستوطنة "عوفرا" الإسرائيلية المقامة قرب رام الله في وسط الضفة الغربية.



ومنذ 10 مايو/أيار الجاري، تتواصل الحلقة الأحدث من التصعيد سواء بالصفة الغربية أو غزة بين الفصائل الفلسطينية وتل أبيب مخلفة عشرات القتلى ومئات الجرحى في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي ردا على الرشقات الصاروخية التي تنطلق من القطاع.

توتر انطلقت شرارته إثر مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وأخرى في حي الشيخ جراح بعد تهديدات بطرد عائلات فلسطينية من الحي لصالح مستوطنين.