الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة قرب الحدود مع الأردن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إسقاط قواته طائرة مسيرة اقتربت من حدود البلاد مع الأردن، دون تحديد الجهة التي انطلقت منها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365”: "في ساعات الصباح الباكر تم رصد وإسقاط طائرة مسيرة اقتربت إلى حدود الدولة في منطقة وادي العيون في الأغوار حيث كانت تحت متابعة وحدة المراقبة الجوية".



وأعلن أنه" تم جمع حطام المسيرة من قبل قوات الأمن".

ولم تحدد أي جهة مسؤوليته عن إطلاق الطائرة بدون طيار كما لم توجيه إسرائيل اتهامات لأي جهة محددة.

والأحد أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقالها "شخصين مسلحين بالسكاكين"، بزعم عبورهما الحدود من الأردن وسط الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.



والسبت 14 مايو/آذار الجاري، تظاهر المئات في عمّان وقرب الحدود مع الضفة الغربية المحتلة وهم يرفعون أعلاما أردنية وفلسطينية ولافتات كبيرة كتب عليها باللون الأسود "نكبة" و"نكسة".

ولليوم الثامن على التوالي، يتواصل التصعيد في الأراضي الفلسطينية، إثر شن إسرائيل عشرات الغارات بشكل يومي على غزة، وإطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ تخطى عددها الـ2000 صاروخ حتى الآن.