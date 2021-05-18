الرئيس اللبناني: تصريحات وزير الخارجية عن دول الخليج تعبر عن رأيه الشخصي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء إن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة في مقابلة تلفزيونية عن دول الخليج تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعكس موقف الدولة.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إنها "تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية".

وأضاف البيان أن "ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين ليل أمس يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية".