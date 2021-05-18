ترامب يعود لواجهة الحزب الجمهوري مجددا

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

يعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الواجهة مرة أحرى، في ولاية نورث كارولينا حيث سيتحدث في مؤتمر للحزب الجمهوري.



ولم يستبعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي خسر انتخابات عام 2020، الترشح للرئاسة للمرة الثالثة في عام 2024.

وكان ترامب قد توقف مرارا في نورث كارولينا، عندما كان رئيسا وبشكل خاص في حملتي انتخابات 2016 و2020.

ويمتد مؤتمر الحزب الجمهوري في الولاية من 3 حزيران/يونيو حتى 6 من الشهر نفسه، في مركز مؤتمرات جرينفيل.

وأجرى ترامب عدة مقابلات منذ مغادرته منصبه في يناير/ كانون الثاني، لكنه لم يلق كلمة في مؤتمر انتخابي منذ اقتحام بعض مؤيديه مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير/كانون الثاني الماضي، وهاجموا ضباط الشرطة وعطلوا عملية تصويت الكونجرس في الانتخابات.

كان الرئيس الأمريكي السابق أعلن في مارس/ آذار الماضي أنه يعتزم الإعلان عن قراره النهائي حول إمكانية إعادة الترشح لمنصب الرئاسة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في عام 2022 .

وأعرب ترامب في السابق عن ثقته في قدرة الجمهوريين على استعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي بعد انتخابات 2022.