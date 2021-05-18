قرقاش: أصوات التفرقة تعلو مع كل أزمة حادة بالعالم العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إنه مع كل أزمة حادّة تعصف بالعالم العربي تعلو أصوات التأجيج والتفرقة على الأصوات الحكيمة البصيرة الداعية إلى التلاحم والتعاضد.

وتساءل قرقاش في تغريدة على تويتر قائلا: "متى سنضع العقل في صدارة تعاملنا مع بعضنا ومع ما يجري حولنا؟".

واعتبر أن "حروب العرب الأهلية أشد فتكاً وضراوة من تحدياتهم الخارجية".

المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات رأى في تغريدة أخرى أن "لغة البيانات ومفرداتها تقع في خانة التمنيات، وليست بالبديل عن العمل الرشيد والمتزن"،

وشدد في ذات التغريدة على أن "موقعنا في العالم وعلاقاتنا في الإقليم لن يصوّبها بلاغة تصريح أو جسارة خطاب، ولن يعوّض الجهد الجماعي المثمر ما نشهده من جلد للذات وللجار".

وأبدى المسؤول الإماراتي الأسف على "حسابات ضيقة ضيعت الفرصة تلو الأخرى وكانت تكلفتها فادحة".

وفي وقت سابق أكد الدكتور قرقاش أن الإمارات "تقف مع الحق الفلسطيني ومع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومع حل الدولتين ومع دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وأكد قرقاش في تغريدة له على تويتر أن هذا الموقفٌ "تاريخي مبدئي لا يتزحزح".

ورد في تغريدته على أصحاب الصيد في المياه العكرة، ووضع انتقاداتهم في سياقها، قائلا: ".. كم هي محزنة الشتائم المقذعة ضمن حروب أهلية عربية إقليمية لا تنتهي، واستغلال معاناة الشعب الفلسطيني لحسابات ضيقة لا تليق".

وحرصت قيادة الإمارات منذ التطورات الأخيرة في القدس على تأكيد دعم القضية الفلسطينية؛ والاستقرار في المنطقة، ودعوة إسرائيل إلى وقف الانتهاكات والاعتداءات في الأراضي الفلسطينية.