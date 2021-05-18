نشطاء: 800 قتيل في ميانمار منذ الانقلاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت جماعة من النشطاء إن أكثر من 800 شخص قُتلوا على يد قوات الأمن في ميانمار منذ الانقلاب في فبراير/ شباط الماضي.

وتهيمن الاضطرابات على ميانمار منذ أن أطاح الجيش بحكومة أونج سان سو تشي، واعتقلها هي ومسؤولي حزبها.



ورد الجيش على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المدن والبلدات باستخدام القوة القاتلة، كما زادت الاشتباكات مع متمردين عرقيين في المناطق الحدودية وميليشيات تشكلت في الآونة الأخيرة.

وقالت رابطة مساعدة السجناء السياسيين إن 802 قتلوا في حملة المجلس العسكري على معارضيه حتى يوم الإثنين.

ولم يتسن لرويترز التحقق من الوفيات، كما لم يرد متحدث باسم الجيش، على اتصال هاتفي للحصول على تعليق.

وشكك المجلس العسكري في ميانمار سابقا في عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم، وقال إن عشرات من أفراد الأمن قتلوا كذلك في الاحتجاجات.

وقالت رابطة مساعدة السجناء السياسيين إن السلطات تحتجز حاليا 4120 شخصا، بينهم 20 حُكم عليهم بالإعدام.