الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 90 صاروخا من غزة منذ أمس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء، رصد إطلاق 90 صاروخا من قطاع غزة منذ أمس الإثنين، وحتى صباح اليوم.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان، إلى أن نحو 20 صاروخا سقط داخل قطاع غزة، بينما تصدت واعترضت القبة الحديدية على العشرات منها وفق سياسة الاعتراض.

ولفت البيان إلى أن سلاح الجو دمر أهدافًا عدة لحماس في حي الرمال غربي قطاع غزة.



وأوضح أنه تم استهداف 5 مقار تابعة لحماس في مناطق متفرقة بغزة، وعدد الأهداف التي دُمرت في القطاع وصلت في الليلة الماضية إلى 65 هدفا.

وفي وقت سابق صباح اليوم، دوت صافرات الإنذار، في منطقة النقب جنوبي إسرائيل، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت في وقت سابق، إن الجيش الإسرائيلي شن غارات مكثفة على قطاع غزة، وهو ما لم يؤكده أو ينفيه المتحدث الرسمي.

لم تظهر اليوم الثلاثاء مؤشرات تذكر على انحسار القتال المستمر منذ أكثر من أسبوع، رغم الجهود الدبلوماسية الأمريكية والعالمية.