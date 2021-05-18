تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، 18 مايو 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

واستقر سعر صرف الجنيه المصري، خلال العامين الماضيين في أسواق العملات الدولية، منذ نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق أهدافه، والتي كان منها تحرير سعر الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 18.96 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.01 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، نحو 18.94 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند نحو 18.98 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

بينما جاء أقل سعر لشراء اليورو في البنك المصري لتنمية الصادرات عند نحو 18.74 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 18.93 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، بنسبة طفيفة إلى 40.343 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي، مقابل 40.337 مليار دولار في مارس/آذار الماضي.

وذكر البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطات الدولية سجل زيادة خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي مقدارها 6 ملايين دولار، مقارنة بمعدله في نهاية مارس/ آذار السابق عليه.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران الماضي، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 22 جنيه للشراء، و22.14 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.10 جنيه للشراء، و 22.25 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي الاستقرار عند نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي،إلى نحو 51.87 جنيه للشراء، و 52.27 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.93 جنيه للشراء، و 52.28 جنيه للبيع.