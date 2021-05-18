بايدن يعتزم إرسال لقاحات كورونا إلى الخارج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، أنه سيرسل ما لا يقل عن 20 مليون جرعة لقاح للوقاية من كورونا لدول أخرى بحلول نهاية يونيو/حزيران.



وتعد الخطوة الأمريكية الأولى من نوعها التي تشارك فيها الولايات المتحدة اللقاحات المصرح بها للاستخدام المحلي.

وقال بايدن إنه سيرسل لقاحات فايزر/بيونتك وموديرنا وجونسون آند جونسون علاوة على 60 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا كان يخطط بالفعل لإرسالها لدول أخرى.

وبخلاف اللقاحات الأخرى، لم يتم الترخيص لاستخدام لقاح أسترازينيكا في الولايات المتحدة بعد.

وأضاف بايدن: "مثلما كانت أمريكا في الحرب العالمية الثانية ترسانة للديمقراطية، فستكون أمتنا في المعركة ضد جائحة كورونا ترسانة للقاحات".

وأشار إلى أن أي دولة أخرى في العالم لن ترسل لقاحات إلى الخارج أكثر من الولايات المتحدة.