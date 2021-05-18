شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن يؤيد وقفا لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن دعمه للتهدئة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتأييده وقفا لإطلاق النار.



وأشار بيان للبيت الأبيض، مساء الإثنين، إلى أن بايدن أدان هجمات حماس الصاروخية العشوائية على البلدات الإسرائيلية.

ولفت إلى أن الاتصال الهاتفي، ناقش انخراط الولايات المتحدة مع مصر وشركاء آخرين للتهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وشدد البيت الأبيض في بيانه، على أن بايدن شجع خطوات إسرائيل المستمرة لمحاسبة المتطرفين على العنف بين السكان، معربا عن قلقه البالغ إزاء العنف فيما بين السكان في إسرائيل، وأيضا استهداف الصحفيين وتهديد حياتهم.