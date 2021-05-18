صافرات الإنذار تدوي في منطقة النقب جنوبي إسرائيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة النقب جنوبي إسرائيل، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت في وقت سابق، إن الجيش الإسرائيلي شن غارات مكثفة على قطاع غزة، وهو ما لم يؤكده أو ينفيه المتحدث الرسمي.

لم تظهر اليوم الثلاثاء مؤشرات تذكر على انحسار القتال المستمر منذ أكثر من أسبوع، رغم الجهود الدبلوماسية الأمريكية والعالمية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، إن حماس وجماعات فلسطينية أخرى، أطلقت حوالي 3350 صاروخا من غزة، 200 منها يوم الاثنين فقط، وأن الضربات الجوية والمدفعية الإسرائيلية قتلت 130 عنصرا منهم على الأقل.