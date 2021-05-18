مصرع اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 3 آخرين، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي بمدخل قرية المحروسة الصحراوي التابعة لدائرة مركز قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق المدخل الصحراوي لقرية المحروسة بمركز قنا. أسفر عن مصرع اثنين وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة.

انتقلت على الفور سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى، وحُرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.