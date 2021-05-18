لأول مرة.. بايدن يعتزم إرسال لقاحات كورونا للخارج

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستشارك 20 مليون جرعة من اللقاحات المرخصة من قبل إدارة الغذاء والدواء مع الدول الأجنبية بحلول نهاية يونيو، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها إدارته بالإفراج عن الجرعات لإرسالها إلى الخارج والتي كان من الممكن استخدامها محلياً.

وقال بايدن اليوم الاثنين إنه سيصدر 20 مليون جرعة من اللقاحات من إنتاج شركات فايزر وموديرنا وجونسون آند جونسون، إضافة إلى 60 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا كان من المقرر بالفعل تقديمها إلى دول أخرى. يذكر أن

لقاح استرازينيكا لم يحصل على تصريح للاستخدام في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بايدن قوله "إنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، إنه الشيء الذكي الذي يجب القيام به.. إنه الشيء القوي الذي يجب القيام به. بحلول نهاية يونيو، ستكون الولايات المتحدة قد تسلمت جرعات كافية من لقاحات مصرح بها لتطعيم جميع سكانها الذين يبلغ عمرهم 12 عامًا فأكبر.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستشارك بما لا يقل عن 20 مليون من تلك الجرعات، وأي جرعات إضافية، مع دول أخرى.