التصعيد سيّد الموقف في غزة… قصف ليلي متبادل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 07:09 صباحاً - منذ 6 ثواني

نفذ الطيران الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، غارات على مواقع في قطاع غزة، فيما ردت الفصائل الفلسطينية بقصف مدن إسرائيلية برشقات صاروخية.

استهدفت الغارات الجوية على قطاع غزة فجر اليوم منزلا لم يكن مأهولا، في محيط مصنع اللبن في منطقة الكرامة شمال غرب غزة، ومنزلا بالقرب من المجمع الايطالي غرب مدينة غزة بعدة صواريخ.

كما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بقصف العمارة المجاورة لمبنى وكالة “المنارة”، وإخلاء جميع الصحفيين العاملين في المبنى، كذلك استهدف الطيران الإسرائيلي منطقة جبل الريس شرق القطاع، وأراضي زراعية بالقرب من تل الزعتر والخزندار والتوام شمال غزة، وجددت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمقر حكومي بالقرب من ساحة الكتيبة بمدينة غزة، وقد تم إخلاء عمارة كحيل مقابل الجامعة الاسلامية تمهيداً لقصفها من الطيران الإسرائيلي.

وردا على القصف الإسرائيلي أعلنت “كتائب القسام” قصفها مستوطنة “نتيفوت” برشقة صاروخية فجر اليوم، ودوت بعد ذلك صفارات الانذار في المستوطنة وغلاف غزة، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.