كمال قليجدار يتهم نظام أردوغان بإستهدافه في حملة ضده

اتهم زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بشن "حملة قذرة" ضده.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره قليجدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر".

مقطع الفيديو توجه به زعيم المعارضة للشباب الأتراك قائلا لهم "أعزائي الشباب؛ لتعلموا أنني أكثر شخص يشن ضده النظام الحاكم حملة قذرة لتشويهي، لكن أؤكد لكم أنني قادر على التصدي لكل هذه المؤامرات".

واعتبر قليجدار أوغلو أن "النظام الحاكم لديه عصابات تتولى مثل هذه الحملات من خلال شن الافتراءات لتشويه المعارضين، ولا سيما قادة المعارضة لتحقيق أهداف سياسية ولو على حساب سمعة السياسيين".

وأوضح أن "نظام أردوغان يجني حاليًا ثمار افتراءته على الشرفاء، فما تتعرض له تركيا حاليًا ثمن ما ارتكبه النظام من حماقات بحق المعارضين والمعتقلين السياسيين، فلقد حادت تركيا عن جادة الصواب بسبب سياسات العدالة والتنمية".

وناشد قليجدار أوغلو الشباب "ألا تسلموا عقولكم النظيفة لمثل هذه الحملات الميئة بالأكاذيب".

وردًا على ما يروجه نظام أردوغان من مزاعم يقول فيها إن حزب الشعب الجمهوري ليس لديه ما يقدمه لتركيا قال قليجدار أوغلو "رغم أننا لا نحكم إلا أن لدينا الكثير، إذا قامت البلديات التابعة لحزبنا بتنفيذ آلاف المشاريع التي يغض النظام الطرف عنها".