ارتفاع معدلات الانتحار بتركيا بسبب الأزمات الاقتصادية

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

أقدم تاجر تركي يدعى عيسى ديجيرلي على الانتحار بسبب المشكلات الاقتصادية التي عانى منها.



ووفقًا لما نشرته وكالة «ميزوبوتاميا» التركية، فقد أقدم التاجر التركي، عيسى ديجيرلي، البالغ من العمر (29 عامًا) على الانتحار بسبب المشاكل الاقتصادية التي عانى منها.

عيسى ديجيرلي الذي كان تاجرًا في منطقة ديفتيشتي في مقاطعة هليليه في أورفا، أقدم على الانتحار بعد أن واجه صعوبة اقتصادية بسبب الأزمة الاقتصادية والوباء. توفي ديجيرلي، وهو متزوج ولديه طفلان، في المستشفى الذي نُقل إليه، وتم فتح تحقيق في الحادث.

يذكر بأن تقارير كشفت عن ارتفاع معدلات الانتحار بتركيا بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد في عهد أردوغان.