شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا الجديدة في الهند تتخطى 263 الف حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوز العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا في الهند 25 مليون حالة اليوم الثلاثاء، بعد رصد 263533 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ عدد الوفيات اليومية بكوفيد-19 مستوى قياسيا عند 4329 حالة.

وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، تتجاوز مستوى 25 مليون إصابة.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 25.23 مليون حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 278719