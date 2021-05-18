في إنزال جوي.. اعتقال أحد قيادات داعش شمالي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية فجر اليوم الثلاثاء، اعتقال أحد قادة داعش شمالي البلاد.

وقالت الخلية في بيان، إنها نفذت عملية إنزال جوي لاعتقال مسؤول كبير في تنظيم داعش غربي محافظة نينوى.



وأوضح البيان أن قوات عراقية نفذت عملية خاصة بناءً على معلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، التي أكدت تواجد ما يسمى المسؤول عن تجهيز أوكار عناصر التنظيم في منطقة جزيرة الحضر في الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات غربي نينوى وصلاح الدين.

وذكر أن قوة محمولة جواً من شعبة الاستخبارات العراقية، وبإسناد بري آلي، شرعت بتنفيذ عملية الإنزال الجوي ومحاصرة الإرهابي والقبض عليه.

وكشف البيان عن أن المعتقل من العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء، بموجب مذكرة قبض وفق أحكام قانون الإرهاب العراقي.