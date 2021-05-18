برنامج الأغذية العالمي يكثف مساعداته في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - روما (وكالات)

أعلن برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، أمس، أنه يقدم مساعدات طارئة لأكثر من 51 ألف شخص في شمال غزة، وأطلق نداءً للحصول على 46 مليون دولار لدعم عمله هناك.

وقال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي سامر عبدالجابر، في بيان صادر عن المنظمة التي تتخذ في روما مقراً لها: «بالنسبة إلى الأشخاص الذين فقدوا منازلهم أو فروا منها، فإن أكثر الحاجات الأكثر إلحاحاً في الوقت الحالي هي الغذاء».

وأضاف: «الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لتقديم الدعم هي نقداً على شكل قسائم إلكترونية».

وأوضح أن العديد من المتاجر فتحت أبوابها والطعام متاح حالياً في القطاع، لكنه حذر من أن إغلاق المعابر إلى غزة «قد يتسبب قريباً بنقص في السلع، بما فيها المواد الغذائية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها».

ولفت البيان إلى أن أسعار المنتجات الطازجة آخذة في الارتفاع، لأن المزارعين غير قادرين على الوصول إلى أراضيهم.

وأكد برنامج الأغذية العالمي أنه يدعم تنسيق شحنات مساعدات إنسانية قد تكون في حاجة إلى دخول المنطقة إذا بقيت الحدود مغلقة.

وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كورين فليشر: «يعيش الناس في غزة أصلاً على حافة الهاوية، وتكافح عائلات كثيرة من أجل وضع الطعام على المائدة».

وأضافت: «لقد تدهور وضعهم بشكل أكبر العام الماضي بسبب القيود التي فرضت من أجل مكافحة كوفيد-19».

ويدعم برنامج الأغذية العالمي بانتظام نحو 260 ألف شخص من خلال مساعدات غذائية أو حصص غذائية مباشرة، أو غيرها من المشاريع في غزة، حيث يقول: إن 53 في المئة من السكان يعيشون في فقر.