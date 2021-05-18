كندا: لا تسامح مع معاداة الإسلام أو السامية

ابوظبي - سيف اليزيد - مونتريال (أ ف ب)

ندّد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأعمال العنف والألفاظ المعادية للسامية، وتلك المعادية للإسلام، التي أُطلقت خلال تظاهرات جرت في نهاية الأسبوع في عدد من مدن البلاد، ولا سيّما في تورونتو، حيث اندلعت صدامات بين متظاهرين مناصرين لفلسطين، وآخرين متضامنين مع إسرائيل.

وإذ أكّد ترودو على «الحقّ في التجمّع السلمي وحرية التعبير في كندا»، شدّد في تغريدة على «تويتر» على أنّه ليس بتاتاً في وارد التسامح مع «معاداة السامية، أو معاداة الإسلام، أو الكراهية».

وأدان رئيس الوزراء «بشدّة الأقوال المهينة، والعنف الذي شهدناه خلال تظاهرات» جرت في عدد من مدن البلاد. وأتت تغريدة ترودو بعد أن استخدمت الشرطة في تورونتو الغاز المسيل للدموع، إثر صدامات دارت بين متظاهرين مؤيّدين للفلسطينيين، وآخرين مناصرين للدولة العبرية.

وتدخّلت فرق من شرطة مكافحة الشغب، وأطلقت الغاز المسيل للدموع للفصل بين متظاهري المجموعتين وتفريقهم.