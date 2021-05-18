مصر وفرنسا: جهود لإعلان هدنة سريعة

ابوظبي - سيف اليزيد - باريس (وكالات)

دعت فرنسا ومصر، أمس، إلى إنهاء التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، فيما تتواصل للأسبوع الثاني أعمال العنف، حيث ذكرت الرئاسة الفرنسية، في بيان، أن فرنسا ومصر ناقشتا أزمة غزة، واتفقتا على مواصلة الجهود من أجل إعلان هدنة سريعة، وتجنب انتشار الصراع.

وصدر بيان الإليزيه بعدما استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في باريس.

وأكد الرئيسان على «الضرورة المطلقة» لوضع حد لأعمال العنف وإنهاء القتال، حسبما ذكر مكتب ماكرون، مضيفاً: إنه جدد دعمه لجهود الوساطة التي تجريها مصر في النزاع.

وأكد الرئيس المصري أن مصر تبذل جهوداً، لإنهاء القتال بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأوضح الليلة الماضية من مقر إقامته في باريس: «الوضع الحالي يتطلب بصفة عاجلة، وبمنتهى الوضوح، أن يعود الهدوء وينتهي العنف وأعمال القتل».

ورداً على سؤال حول الجهود التي تبذلها مصر، قال: «نبذل جهوداً، والأمل دائماً موجود، الأمل أن نتحرك معاً جميعاً لننهي هذا الصراع».

وأعرب الرئيس الفرنسي عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية ذات الصلة، مبدياً تطلعه لاستمرار التشاور مع مصر في هذا الخصوص، فيما أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت في هذا الصدد بوقف أعمال العنف في أسرع وقت ممكن، والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».