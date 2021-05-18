تونس.. مقتل 5 إرهابيين بعملية أمنية قرب الحدود مع الجزائر

ابوظبي - سيف اليزيد - ساسي جبيل (تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس، القضاء على 5 إرهابيين في عملية قامت بها قوات من الأمن والجيش في منطقة جبال «الشعانبي» بمحافظة القصرين والحدودية مع الجزائر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنه «بناء على معطيات فنيّة دقيقة، تمكّنت وحدات أمنيّة تابعة لوزارة الدّاخليّة ووحدات عسكريّة بريّة وجويّة تابعة لوزارة الدّفاع الوطني، حسب المعطيات الأوّليّة، من القضاء على 5 عناصر إرهابية».

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي بأن «العملية انطلقت فجر الاثنين ويجري تحديد هويات وانتماءات القتلى».

وأكد الجبابلي أن «عمليات التمشيط متواصلة في جبال الشعانبي الحدودية مع الجزائر والتي تتخذ جماعات إرهابية مسلحة منها ملجأ وتنفذ بين وقت وآخر عمليات تستهدف أمنيين وعسكريين».