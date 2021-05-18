إسرائيلالجمعية العامة الأممية تناقش النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الخميس

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (وكالات)

أفادت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، أمس، بأنها ستجتمع، بعد غدٍ الخميس، بخصوص القتال بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين، مع دخول أعنف أعمال عدائية في المنطقة منذ سنوات أسبوعها الثاني.

ومن المقرر أن تكون جلسة الجمعية العامة حضورية، وستجرى خلالها مناقشة علنية حول النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، حسبما أعلن المتحدث باسم الجمعية العامة برندن فارما.

وأوضح المتحدث، أن الجلسة التي لن تفضي إلى تبني أي نص، ستعقد بطلب من النيجر والجزائر اللتين تتوليان على التوالي الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي ورئاسة المجموعة العربية في الأمم المتحدة.

وطلبت النيجر والجزائر والمجموعة العربية في نيويورك، من الجمعية العامة التي تضم في عضويتها 193 دولة عقد اجتماع علني «في ضوء خطورة الوضع وتدهوره السريع».

وعقد مجلس الأمن الدولي، الذي يضم 15 دولة، اجتماعاً علنياً لأول مرة، أمس الأول، بشأن احتدام الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. وأخفق المجلس في إصدار بيان عام لأن الولايات المتحدة تخشى أن يؤثر ذلك سلباً على الجهود الدبلوماسية التي تُبذل وراء الكواليس.