محمد الفلاح - بايدن يتحدث عن ساعة حاسمة لإنهاء التصعيد بالقدس

الثلاثاء 18 مايو 2021

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الإثنين، إنه سيكون لديه جديد، وحدد الإعلان عنه بعد ساعة، بشأن النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وأوضح بايدن أنه سيتشاور مجددا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول النزاع المستمر، خلال اتصال هاتفي مرتقب بينهما.

وأضاف بايدن لدى سؤاله عن إمكان توجيه دعوة إلى وقف إطلاق النار قائلا: "سأتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال ساعة وسيكون لدي المزيد لأقوله بعد هذه المشاورات".

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يتحدث فيها بايدن مع نتنياهو منذ بدء العملية الإسرائيلية في قطاع غزة قبل 8 أيام.

يأتي ذلك عقب كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عن اتصالات بشأن الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية الحالية.

وقال سوليفان في تغريدة إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه تحدث أيضا مع الحكومة المصرية بشأن الأزمة ذاتها.

وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة منخرطة في مباحثات دبلوماسية هادئة ومكثفة وستستمر جهودها لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

وأعلن البيت الأبيض أن هدف إدارة الرئيس بايدن لا يزال خفض العنف وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إنه على الطرفين الانخراط في حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ولليوم الثامن على التوالي، يتواصل التصعيد في الأراضي الفلسطينية، إثر شن إسرائيل عشرات الغارات بشكل يومي على غزة، وإطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ تخطى عددها الـ2000 صاروخ حتى اليوم.