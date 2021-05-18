شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل الليبي ينقذ 371 مهاجرًا غير شرعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذ خفر السواحل الليبي 371 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات عربية وأفريقية مختلفة قبالة شواطئ العاصمة طرابلس.

وأفاد الناطق باسم البحرية الليبية العميد مسعود عبدالصمد، أن زورق فزان التابع لإحدى دوريات خفر السواحل الليبية تمكن من انقاذ المهاجرين بعد تلقيهم بلاغاً عن وجود ستة زوارق مطاطية في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية، أطلقت نداء استغاثة، موضحاً أنه تم إنزال المهاجرين في نقطة قاعدة طرابلس البحرية، وجرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم.